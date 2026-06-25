横浜F・マリノスは25日、公式サイトを通じ、株主の一つであるシティー・フットボール・グループ（CFG）が保有する同社株式の全てを、日産自動車へ譲渡すると発表した。CFGは、イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティーを筆頭とした多数のクラブを保有する世界的なサッカー事業グループ。これまで株主として、同クラブの運営を支援してきた。クラブはこの日、「株主構成の変更に関するお知らせ」を発表し、CFG