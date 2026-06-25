台風7号と8号の2つの台風と梅雨前線の影響で、今後、27日にかけて広い範囲で警報級の雨になるおそれがあります。この台風により、荷物の配送などにも影響がでています。ヤマト運輸は沖縄県の宮古島市や鹿児島県の島嶼部、愛媛県の今治市などで荷物の受け付けや配送などを停止しています。また、宮古島市を除く沖縄県全域に発着する荷物の配送に大幅な遅れがでているということです。佐川急便でも沖縄県の宮古島で荷物の受付や配送