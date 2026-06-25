今年4月10日夜、新潟県村上市内の駐車場で、30代女性を待ち伏せて抱きつくわいせつな行為をした疑いで、福島県に住む柔道整復師の43歳の男が逮捕されました。 不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、福島県いわき市に住む柔道整復師の男（43）です。 男は4月10日午後6時半過ぎから午後7時前までの間、村上市内の屋外の駐車場で、30代女性を待ち伏せ、女性が車に乗ろうとしたところを狙って、突然正面から抱きつくわいせつな行為