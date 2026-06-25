台風7号は25日午後3時45分時点で、宮古島の南東約110kmにあって、時速15kmのスピードで北東に進んでいます。中心気圧は985ヘクトパスカル、中心付近の最大風速30m、最大瞬間風速は40m、半径75内が風速25m以上の暴風域、280km内が風速15m以上の強風域となっています。 ＜画像で確認する＞ダブル台風の予想進路図・台風周辺の雨風・発雷確率・47都道府県16日間天気 その後、日本列島に沿うように進み、28日（火）日本の東で