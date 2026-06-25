25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震で青森県では最大震度6強を観測し、男女5人が軽いけがをしました。最大震度6強を観測した階上町から中継です。震度6強を観測した階上町道仏にある町の公共施設『ハートフルプラザ・はしかみ』です。1階の大ホールにいますが、ステージ左側の天井の一部が落ちる被害がありました。また、同じ大ホールでは天井近くの壁に取り付けられていた空調ダクトが落下する被害もありました。25日午