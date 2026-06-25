衆議院の特別委員会ではさきほど、選挙期間中のSNSによる偽情報への対策を強化するための改正案が可決しました。与党のほか中道改革連合など6党が共同提出した公職選挙法などの改正案では、候補者に関する偽の情報などを公開して選挙の公正を害してはならないとしています。AIで作成した動画や画像が本物と誤認されるおそれがあるものについては、その旨を表示するよう義務づけます。また、選挙の公正を脅かす情報の拡散による悪影