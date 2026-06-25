自民党の小渕優子元選対委員長が、党の税制調査会の「インナー」と呼ばれる幹部の職を辞任したいとの意向を周囲に伝えていることが分かりました。複数の自民党関係者が明らかにしました。現在超党派の国民会議で議論されている消費税減税などの方針に反対する姿勢を示したものとみられます。