NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。中日は投手2人を入れ替えました。1軍登録されたドラフト1位ルーキーの中西聖輝投手は、今季4試合で1勝2敗、防御率5.64の成績です。25日はDeNA戦に先発予定。1軍登板は5月13日のDeNA戦以来、今季5試合目の先発登板です。直近では今月18日にファームのハヤテベンチャーズ静岡戦で7回無失点の好投をみせています。登録抹消となったドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手は、今季9試合の先発を含