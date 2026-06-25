フジテレビとフジ・メディア・ホールディングス（FMH）の清水賢治社長が25日、都内の同局で会見を行った。自身が社長に就任し今後2期目を迎えるにあたり、1年目を統括した。1年目は「とにかくガバナンス、コンプライアンス改革、人権尊重する会社になるという改革に一心不乱に取り組んできた」と振り返った。続けて「会社として2年目は事業改革を進めていかなければならない」と展望を語った。「テレビ事業の広告事業は今はとても