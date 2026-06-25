九州北部では活発な梅雨前線の影響で、局地的に記録的な大雨となっています。長崎・五島市では72時間に567mmと、6月としては観測史上最大を記録しています。26日も台風の接近前から西日本を中心に雨量が多くなる見込みです。一方、台風7号は沖縄に近づいていて、まもなく宮古島が暴風域に入る見通しです。26日は沖縄や奄美地方に最も接近し、27日は九州から関東の太平洋側を直撃するおそれがあります。また台風8号は27日には熱帯低