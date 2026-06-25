日本野球機構(NPB)は25日の公示を発表。DeNAは平良拳太郎投手を1軍登録しました。平良投手は9日の日本ハム戦で5回4失点の内容、敗戦投手となりました。ここまで9試合登板し2勝4敗、防御率4.61となっています。この日の中日戦で先発マウンドに上がります。