修業歴2年／岡田晃輝さん修業生が「よしや」の店舗で間借り営業する「さつきや」 香川県丸亀市のうどん店で修業している男性がいます。この店では修業生が店舗を間借りして営業する日があり、その特別営業日に密着しました。 丸亀市にある「純手打うどん よしや」。営業が終わったあと…… （純手打うどん よしや／山下義高 大将）「回数じゃない、延びるか延びないか。延びてなかったらもう1周」 岡田晃輝さん