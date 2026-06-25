ドル円一時１６１．８９レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は161.89レベルに本日の高値を更新している。東京午前につけた安値161.56レベルからの値幅は30銭強と限定的だが、引き続き162円を試す展開となっている。 ただ、ドル全般としては、前日からのドル高水準での揉み合いとなっており、目立った動きとはなっていない。ユーロドルは1.1348-1.1371、ポンドドルは1.3158-1.3185などの