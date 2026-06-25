◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２５日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手が２５日、１軍登録を抹消された。桜井は、２４日のＤｅＮＡ戦（バンテリンドーム）に先発。４回１／３を７安打５失点で４敗目を喫した。試合後、井上監督は「（桜井は）コンタクトされるのが多かった。序盤に点数を取られてしまったことで、ペースを向こうに持っていかれてしまった」と話していた。この日時点で１０試