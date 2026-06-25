地震の影響で一部の区間で運転を見合わせていた東北新幹線は、先ほど全線で運転を再開しました。【映像】東北新幹線が全線で運転再開青森県で最大震度6強を観測した地震の影響で、東北新幹線は東京駅と新青森駅の間で一時運転を見合わせました。その後、東京方面から順次運転を再開していましたが、午後1時56分に盛岡駅と新青森駅の間の上りで安全点検を終え全線で運転を再開しました。運転は再開しましたが、東北新幹線は