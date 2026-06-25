NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。楽天は中島大輔選手を1軍登録しました。中島選手は14日に登録抹消されるとファームで5試合調整。16打数7安打2打点をマークし、再び1軍復帰となりました。今季はここまで51試合に出場し、打率.217、1本塁打、9打点の成績です。