２５日午後３時３４分頃、ＪＲ常磐線の日暮里駅で人身事故が発生した。この影響で、同線は品川―土浦駅間、常磐線快速電車は品川―取手駅間で運転を見合わせ、同５時１分に再開した。高崎線の東京―高崎駅間、宇都宮線の東京−宇都宮駅間でも一時見合わせた。