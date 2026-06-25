GENERATIONSの片寄涼太さんがプリングルズ「ウルトラマン★ガーリックバター」新商品発表会に登場しました。 【写真を見る】【GENERATIONS 片寄涼太】明日のW杯日本戦に「早く明日になれ」 ウルトラマンとのポーズや「髭への憧れ」も語る人気ポテトチップスブランド「プリングルズ」は、2026年7月10日に60周年を迎えるウルトラマンシリーズとコラボレーションした新フレーバー「ウルトラマン★ガーリックバター」を2026年6月2