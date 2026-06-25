江別市の公園で男子大学生に集団暴行し、死亡させたなどの罪に問われている川村葉音被告に懲役30年の判決が言い渡されました。【映像】SNSに投稿された川村被告と八木原被告の動画2024年北海道江別市の公園で男子大学生に集団暴行し、死亡させたなどの罪に問われている裁判で、札幌地裁はさきほど川村葉音被告に懲役30年の判決を言い渡しました。また、瀧澤海裕被告に懲役20年、当時16歳の少年には懲役9年以上13年以下の不定