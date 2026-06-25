プロ野球・ソフトバンクは25日、石塚綜一郎選手が左側下顎骨骨折にともなう観血的整復プレート固定術を受けたことを発表しました。石塚選手は19日に今季初昇格。23日のオリックス戦では9回の守備から起用され、裏の回で打席を迎えるもオリックス・マチャド投手の投じた156キロのストレートを顔面に受けました。これでマチャド投手は危険球退場。石塚選手はその場に倒れると起き上がることはできず、担架で運び出されていました。こ