2026年6月第4週から、バンダイのガシャポンに「サンリオキャラクターズ キーリングハンガー」が登場しています。全8種のデザインがあります。1回300円です。自分好みにカスタムできるウサハナ、シナモロール、ポチャッコ、ハローキティ、クロミ、マイメロディ、ポムポムプリン、ハンギョドンのデザインがあります。裏面に粘着シールが付いています。スマホケースなどに貼り、リングに推しのマスコットをぶらさげるなど、自分好みに