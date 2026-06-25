Globridgeが運営するFUJIYAMA TOKYOは、2026年7月1日から31日までの月曜日から木曜日限定で、1日先着5組限定の「サンキュー食べ放題プラン」を秋葉原本店と新宿東口店で実施します。キャンペーンの7月分予約は、6月25日14時からネットで受付を開始しました。キャンペーン価格は食べログからの予約が必須7月の月曜日から木曜日まで、1日先着5組限定で、高級寿司を含む50種類が1人3900円で食べ放題になる超絶お得な「サンキュー食べ