6月26日（金）の『徹子の部屋』に、柿澤勇人が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！劇団四季で初舞台を踏み、現在は演劇の未来を担う実力派俳優として活躍を続ける柿澤。曽祖父と祖父に二代続けての「人間国宝」を持つ稀な家系に育ったが、自身は幼少期からプロのサッカー選手を目指し、強豪校のサッカー部で汗を流していた。しかし、高校生のときに劇団四季の『ライオンキング』を観劇して衝撃を受け、未経験から