【未確認飛行ふせん】 6月下旬 発売 価格：各495円（全6種） 【拡大画像へ】 サンスター文具は、ダイカットふせん「未確認飛行ふせん」を6月下旬に発売する。全6種で、価格は各405円。 「未確認飛行ふせん」は、UFOから伸びる「光」の部分にメッセージを書き込むことで、人や動物と一緒にメッセージも吸い込まれているようなシーンを再現できるダ