２５日の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸。エネルギー輸送の停滞が解消に向かうとの観測を背景に、前日の米長期債相場が続伸（金利は低下）した流れが東京市場に波及した。 トランプ米大統領は２４日、自身のＳＮＳに「イランが米国に対し、ホルムズ海峡を通航する船舶への通航料を要求していないと伝えてきた」と投稿。同日にはロイター通信が「国連の専門組織である国際海事機関（ＩＭＯ）は、ホルムズ