○経済統計・イベントなど ０４：４０米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演 ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 ２１：３０米・卸売在庫 ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値） ２３：３０米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が国際決済銀行（ＢＩＳ） 主催の討論会に参加 ※日・閣議 ※インド市場が休場