25日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年9月限は前日清算値比3ポイント高の684ポイントで取引を終えた。出来高は2046枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値700.14ポイントに対しては16.14ポイント安。 株探ニュース