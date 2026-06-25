瑞光 [東証Ｐ] が6月25日大引け後(16:00)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常損益は1億9100万円の赤字(前年同期は7100万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-1.5％→-5.4％に大幅悪化した。 株探ニュース