ＹＥＤＩＧＩＴＡＬ [東証Ｓ] が6月25日大引け後(16:00)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期比11.3％減の3.1億円に減り、3-8月期(上期)計画の8.5億円に対する進捗率は36.8％にとどまったものの、5年平均（ただし赤字期を除く）の33.4％を上回った。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の6.4％→6.9％に改善した。 株探ニュース