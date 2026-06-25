ファーマライズホールディングス [東証Ｓ] が6月25日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期の連結最終損益は1億1400万円の黒字(前の期は3億6700万円の赤字)に浮上したが、従来予想の2億6600万円の黒字を下回って着地。27年5月期の同利益は前期比90.4％減の1100万円に大きく落ち込む見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(4Q)の連結最終損益は1億2700万円の黒字(前年同期は9500万円の赤字)に浮上し