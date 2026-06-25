ペンシルベニア州で登壇するトランプ大統領＝23日/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）24日に発生した地震は、ベネズエラ支援にどこまで踏み込む用意が米国にあるのかを試す出来事になりそうだ。トランプ米大統領は今年1月、ベネズエラで強権を振るったマドゥロ大統領を劇的な形で失脚させた後、米国が「国家運営」に当たると表明していた。ルビオ国務長官は当時、ホワイトハウスはベネズエラを巡り「安定化」と「復興」「移行」の3