コンロの熱を極力避けたいこれからの夏の時季、切ってあえるだけのスピードメニューは日々の献立の救世主です。今回は共働き料理家のぐっち夫婦に、食卓も華やぐ「トマト」を使った冷たい副菜レシピを教えてもらいました。だしがしみウマ！夏のあと一品につくりたい「冷製マリネ」今回は、トマトをカットして調味料と合わせるだけの、手軽な一品を紹介します。【写真】材料はこちら！トマトの甘みを引き立てるだしベースの調味料が