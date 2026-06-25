タレントの三上悠亜（32）が25日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。初体験とは思えない見事な“騎乗ぶり”を披露した。ブラウンのガロンハットにウエスタンブーツ、白のミニスカ・セットアップで乗馬しているショットをアップ。インスタでは、台湾で「人生で初めて馬に乗りました」と明かし、「想像していたよりもずっと穏やかで、とっても可愛い馬でした」と感想。サポートしたインストラクターらに感謝し、