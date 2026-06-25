日本の小惑星探査機「はやぶさ2」が地球からおよそ1億キロ離れた小惑星を近くから観測する新たな探査に挑みます。成功すれば地球防衛に繋がるかもしれません。【映像】「はやぶさ2」が新たな探査へ 小惑星に大接近JAXA＝宇宙航空研究開発機構は、「はやぶさ2」が来月5日、およそ1億キロ先の小惑星「トリフネ」を800メートル程の位置から観測する「フライバイ探査」を実施すると明らかにしました。今回の探査は、小惑星などの