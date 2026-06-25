２５日午後１時４５分頃、岩手県奥州市の東北自動車道・水沢インターチェンジ（ＩＣ）―平泉前沢ＩＣ間の上り線で、走行中のトラックがクマ１頭に衝突した。県警高速隊によると、トラックが追い越し車線を走行中にぶつかった。けが人はなかった。クマは午後３時現在、道路上に横たわっており、同区間の上り線が通行止めとなっている。