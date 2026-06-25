【テヘラン共同】イラン革命防衛隊は25日、ホルムズ海峡を巡り、指定航路以外での船舶の通航は禁止されていると警告する声明を出した。オマーンが国際海事機関（IMO）と連携し取り組むと表明した臨時回廊の設置に反発した。