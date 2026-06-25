青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について精査しましたが、発表する基準を満たさなかったと発表しました。【映像】地震発生時の様子（実際の映像）「後発地震注意情報」は日本海溝と千島海溝の付近でマグニチュード7.0以上の地震が起きた場合、その後に発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかける情報です。気象庁は、きょうの地震を精査した結果、発表の対