フジテレビとフジ・メディア・ホールディングス（FMH）の清水賢治社長が25日、都内の同局で会見を行った。この日、同局とFMHの定時株主総会が行われ、会見内で統括をした。フジテレビにおける放送収入について、第一四半期は「タイム・スポット、いずれも見込みを上回る好調な見通し」であると好調をアピールした。中居正広氏に関連する問題発覚以前の24年と比較しても、「タイムは100％超え、スポットも100％に近い水準での推移が