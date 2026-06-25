秋篠宮ご夫妻と二女の佳子さまは25日、東京・秋篠宮邸で、石川県で活動する行政相談委員11人と懇談されました。行政相談委員は、総務大臣からの委嘱を受けた無報酬のボランティアで、地域住民らから行政についての相談を受け、助言や関係機関への申し入れなどを行います。参加した委員の多くは、能登半島地震に際し、自身も被災したにもかかわらず、地域の被災者らに対する行政相談活動に取り組みました。秋篠宮ご夫妻や佳子さまは