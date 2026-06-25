小倉競輪ナイターＦ?「ＬＯＶＥＦＭ杯×ウィンチケ杯」が２６日、開幕する。今回は海外のトップ選手も参加する「競輪ワールドシリーズ」で大注目は、あの男だ。?世界最速男?がいよいよ競輪の舞台に初登場する。マシュー・リチャードソン（２７＝英国）はパリ五輪ではスプリント、ケイリンの両種目で銀メダルを獲得。さらに２０２５年８月には２００メートルフライングタイムトライアルで８秒８５７の世界記録を樹立した世界ト