【モデルプレス＝2026/06/25】俳優の杉浦太陽が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと見つめ合う写真を公開し、話題となっている。【写真】辻ちゃん夫「お口とんがらせてるの可愛い」0歳次女とのキス顔見つめ合い◆杉浦太陽、“キス顔”ショット披露杉浦は「今日も一日お疲れさまでした〜！」とつづり、夢空ちゃんを抱いている2ショットを披露。杉浦と夢空ちゃんは共に唇を尖らせた“キス顔”