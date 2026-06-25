【ガチャガチャの森おのだサンパーク店】 7月4日 オープン予定 所在地：山口県山陽小野田市中川6丁目4番1号おのだサンパーク2階 営業時間：10時～20時 ルルアークが運営するカプセルトイ専門店「ガチャガチャの森」は、山口県山陽小野田市に「ガチャガチャの森おのだサンパーク店」を7月4日にオープンする。 「