イメージ 2026年の夏の高校野球岡山大会は7月11日に開幕します。 大会を主催する朝日新聞は、決勝(倉敷マスカットスタジアム・7月27日予定)で始球式をする、岡山県在住の小学生バッテリーを募集しています。 児童2人の住所・氏名(ふりがなも)・学校名・学年・所属チーム(あれば)・保護者名・電話番号(携帯も可)を明記し、ハガキかメールで朝日新聞岡山総局に応募してください。締め切りは7月9日