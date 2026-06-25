6月25日午前、高知県日高村のJR土讃線の踏切で特急列車と乗用車が衝突する事故がありました。この事故によるけが人はいませんでしたが、列車の運休といった影響が出ました。事故があったのは、JR土讃線・日高村の小村神社前駅から日下駅の間にある踏切です。警察とJR四国によりますと、25日午前10時50分頃、2両編成の上り特急列車「あしずり6号」と踏切で脱輪して停まっていた普通乗用車が衝突しました。車は、日高村の20代の無職