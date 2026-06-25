【新華社フフホト6月25日】中国内モンゴル自治区林業・草原局はこのほど、自治区内の草原の総合植生被覆率が46.48％に上り、2000年以降で最高の水準に達したと明らかにした。同自治区にはフルンボイルやシリンゴルなどの草原があり、中国北方の生態安全障壁の重要な一部を構成している。同自治区では放牧禁止や草畜バランス制度（草原で生産される牧草の量と家畜による消費量とのバランス維持制度）などに対する履行状況に応