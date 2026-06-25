プロ野球・巨人は25日、ハヤテベンチャーズ静岡に派遣していた育成の代木大和投手の派遣を終了したことを発表しました。代木投手は2021年にドラフト6位で巨人に入団。24年4月には左肘内側側副じん帯再建術(トミー・ジョン手術)を受け、同オフに育成契約となりました。5年目を迎える今季は3月31日から6月25日まで、ハヤテベンチャーズ静岡に派遣。先発として12試合に登板し、2軍中日戦では完封も記録しました。派遣期間の成績は、81