韓国発ヘッドウェアブランド「MASCOMPANY（マスカンパニー）」から、まるで長年愛用してきたかのような風合いが魅力の新作キャップが登場します。2026年7月1日（水）より、博多阪急で開催されるPOP-UP SHOPをはじめ、オンラインストアや全国の取扱店で発売開始。ヴィンテージ感と遊び心を兼ね備えたデザインは、いつものコーディネートにこなれたアクセントを添えてくれそうです♪ 古着ライクな魅力が光