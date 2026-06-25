トヨタ自動車九州（福岡県宮若市）は２５日、大雨の影響で、同日午後４時からの稼働を停止すると発表した。工場は２交代制で、２６日午前から昼過ぎまでの稼働も停止する。同日夕方以降については、今後の状況をみて判断する。トヨタ九州はトヨタ自動車の子会社で、高級車ブランド「レクサス」の約４割の生産を担っている。