俳優の釈由美子が、20日放送のテレビ東京『土曜ゴールデン大久保・川村の温泉タオル集め旅23群馬・長野・新潟へ新緑露天SP』に出演。温泉に行く時に絶対持っていくものを明かした。【写真】タオルを巻いて…大久保＆川村と温泉を楽しむ釈由美子温泉ソムリエアンバサダー認定者の釈。月に1度は温泉に入るという。番組では大久保佳代子と川村エミコとともに温泉タオル集めに挑戦した。移動中の車内で、日常で温泉のタオルは