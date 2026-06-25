ＪＲＡは６月２５日、２０２５年セントウルＳ・Ｇ２などを勝ったカンチェンジュンガ（牡６歳、栗東・庄野靖志厩舎、父ビッグアーサー）の競走馬登録を同日付で抹消したことを発表した。今後は阪神競馬場で乗馬となる予定。通算成績２４戦６勝。総獲得賞金は１億６１２２万５０００円。主な勝ち鞍は２５年セントウルＳ・Ｇ２、２５年阪急杯・Ｇ３。今年の京王杯ＳＣ（１２着）がラストランだった。